Grandirisultati al Campionato Italiano di Karate Kyokushinkai per gli allievi di Sensei Alessandro Caramanno, cintura nera IV DAN, responsabile di Agrigento e provincia per il Karate Kyokushinkai della Iko 1 del caposcuola Shihan Tsutomu Wakiuchi.

Il campionato ha attirato l’attenzione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. Il punto culminante dell’evento è stato la presenza di Shihan Tsutomu Wakiuchi, massimo esponente mondiale della disciplina e caposcuola italiano. La giornata intera di spettacolo ha trasformato il Palasport Pippo Nicosia di Agrigento in un vortice di emozioni, mettendo in mostra lo sport d’eccellenza e la disciplina del combattimento full contact, senza alcuna protezione. L’iniziativa ha avuto il sostegno dell’ACSI e del suo presidente regionale, Salvatore Balsano, insieme al Comune di Agrigento rappresentato dall’Assessore allo Sport, Gerlando Piparo.

Per la Categoria 8/9 anni divisi per peso: primo classificato Salvatore Marino Salvatore, terzo Matteo Americo; Sirya Gentile primo posto kata e terzo posto combattimento; Elena Fratello seconda classificata; Arturo Remí Scozzari e Franvesco Buggea si sono posizionati al terzo posto.

Categoria 10/13 anni divisi per peso: Giuseppe GianBattista Nero, secondo classificato; Sharon Bovio, prima classificata; Giorgio Consiglio terzo classificato, così come Ginevra ; Giuseppe Francesco Morreale primo classificato combattimento e kata; Samuele Dalli Cardillo primo classificato; secondi in classifica Bruno Cirami e Sofia Vermi; terzo Andrea Saito.

Categoria +18 anni: Elisa D’Alessandro e Leandro Mignemi si aggiudicano il primo posto. Piazzamenti al 4° e 5° posto degli allievi: Francesco Anselmo, Michele Argento, David Avanzato, Salvatore Burgio, Maria Buscemi, Enrico Cuffaro, Daniele Di Rosa, Giovanni Gramaglia , Gloria Landro, Giorgio Lauria, Riccardo Palamenghi, Pietro Palillo, Samuele Prato, Ludovica Randazz, Loide Saboreo, Riccardo Sammartin, Fatima Zappalà, Dario Zuppardo, Givevra Fonti, Elena e Flavia Fratello.

“Sono molto felice dei risultati ottenuti- dice Alessandro Caramanno-, dopo tanto lavoro e sacrificio. Un palazzetto gremito come non si vedeva da anni e gli allievi che raggiungono il podio. Ringrazio il mio staff e anche il supporto di mio fratello Andrea del dojo di Favara e dei suoi allievi e, su tutti, il mio maestro e caposcuola Shihan Tsutomu Wakiuchi.”

Alcuni momenti della manifestazione.