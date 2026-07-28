Primo intervento di salvataggio della stagione sulla spiaggia libera del Caos, ad Agrigento. Un padre e la figlia sedicenne, originari della provincia di Benevento, sono stati soccorsi dopo essere stati messi in grave difficoltà dal mare agitato e dalla forte risacca provocata dal maestrale.

A raccontare quanto accaduto è Giuseppe Filippazzo, assistente bagnanti della cooperativa Ulisse, in servizio per conto del Comune di Agrigento. L’uomo ha notato il padre tuffarsi nel tentativo di raggiungere la figlia che era stata trascinata al largo dalla corrente.

“Il mare era molto più mosso di oggi, con un maestrale fortissimo – racconta Filippazzo -. Ho visto il padre buttarsi per cercare di salvare la ragazza, ma è andato subito in difficoltà. Ho soccorso prima lui e poi sono riuscito a raggiungere la figlia. È stato un intervento impegnativo, ma fortunatamente è andato tutto bene”.

Una volta riportati entrambi a riva, il padre, ancora sotto shock, si è messo a piangere e ha accusato un malore, vomitando l’acqua ingerita durante il tentativo di soccorso. Il bagnino ha consigliato ai due di recarsi al pronto soccorso per accertamenti, ma, essendo vigili e coscienti, hanno preferito rinunciare.

Determinanti, spiega Filippazzo, sono state le tecniche di salvataggio. “La ragazza, appena mi ha visto, mi si è aggrappata al collo. Grazie all’addestramento siamo riusciti a raggiungere la riva senza conseguenze”.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza del servizio di assistenza ai bagnanti, soprattutto nelle giornate caratterizzate da condizioni meteo-marine avverse. Anche oggi sulla spiaggia del Caos è stata issata la bandiera rossa, che segnala il divieto di balneazione.

“Quando c’è la bandiera rossa non bisogna entrare in acqua – ricorda Filippazzo -. Non è un semplice consiglio: è una misura di sicurezza. Il mio invito è quello di seguire sempre le indicazioni degli assistenti bagnanti e di non sottovalutare mai il mare”.

Filippazzo, originario di Porto Empedocle, svolge questo lavoro da 44 anni e continua a garantire assistenza sulla spiaggia libera del Caos, dove il servizio di salvamento rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei bagnanti.

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