Grande successo per il primo open day di basket femminile che si è tenuto al PalaNicosia.

Un primo incontro per far decollare nuovamente il basket in rosa ad Agrigento dopo tanti anni di vuoto.

” E’ stato un allenamento per conoscerci e far conoscere il basket a ragazze che hanno voglia di praticare uno sport che ad Agrigento ha avuto anni d’oro fino al raggiungimento della serie A/2 per poi sparire completamente. Abbiamo pensato, spinti dai professori degli Istituti Comprensivi che hanno partecipato al quadrangolare in memoria di Pippo Miccichè, che si sarebbe dovuto fare qualcosa per far tornare delle ragazze a prendere una palla di basket e giocare. Penso che siamo riusciti nell’intento e siamo strafelici del successo che abbiamo ottenuto. La strada è lunga ma ce la metteremo tutta per formare una squadra che possa competere con le altre ragazze della Sicilia. Il prossimo appuntamento è stato fissato per mercoledì prossimo sempre alle 19 al Palanicosia e siamo pronti ad accogliere altre ragazze nate tra il 2008 e il 2012 che vogliono provare.”