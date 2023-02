Si e’ svolto, nei locali del settore della solidarietà sociale in Via Esseneto, il primo incontro del 2023 della Consulta per i servizi in favore degli studenti disabili. La Consulta, istituita dal Libero Consorzo Comunale nel 2018, rappresenta un soggetto propositivo e di confronto in tema di servizi socio-assistenziali in favore degli studenti disabili con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi dentro la scuola e nella società. All’incontro, promosso dalla Dirigente del Settore Maria Antonietta Testone ha partecipato il Commissario dell’Ente Raffaele Sanzo ed i rappresentanti dell’organismo cosi composto : Giulia Alletti Marianna per l’Ufficio Scolastico Provinciale, Anita Giuseppa Magro per Asp di Agrigento, Gerlando Sciumè per l’Anffass, Valentina Messina in rappresentanza del Terzo settore, responsabile della Cooperativa Familia. In un clima di serenità e sinergia si sono affrontati diversi argomenti del delicato settore con l’ obiettivo di promuovere la piu’ ampia partecipazione delle persone portatrici di handicap in un rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Il Commissario dell’Ente Raffaele Sanzo che presiede la Consulta si e’ dichiarato soddisfatto rimarcando le competenze del Libero Consorzio Comunale ed il lavoro svolto dal Settore nonché la necessità di assicurare ai soggetti “ fragili ” l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione, all’assistenza ed alla integrazione sociale. Compito dell’Organismo, ha dichiarato la Dirigente Maria Antonietta Testone, sarà quello di continuare ad assicurare ai membri la più ampia conoscenza delle leggi in materia, il dialogo con gli Enti del terzo settore al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in continua evoluzione sui servizi sociali.