Primo caso di Covid-19 ad Agrigento, l’ha reso noto il sindaco

Il sindaco di Agrigento con un messaggio diffuso su i social ha reso noto che c’è un caso accertato di Covid-19 ad Agrigento. Il sindaco non ha però reso noto i particolari. Guarda il video.

La persona si trova in quarantena domiciliare e, seguendo il protocollo, seguirà una serie attività comportamentali rigide. Oltre 400 persone si trovano in quarantena fiduciaria ad Agrigento come conferma l’Asp.

“Questa sera mi è stata data la comunicazione formale dall’Asp di Agrigento. la persona si trova presso il proprio domicilio.” ha dichiarato il sindaco della Città dei Templi che prosegue: “Senza cadute di tensione dobbiamo mantenere una rigidità comportamentale perché è l’unico vero argine ad una espansione del contagio. Grazie ai medici di base e che rappresentano la prima interfaccia di questi 400 nostri concittadini che si trovano in quarantena fiduciaria, a tutti i medici dell’ospedale di Agrigento.” ha concluso Firetto.