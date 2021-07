Prime lauree del corso di mediazione linguistica e culturale

Domani, 22 luglio, alle 14.00 e venerdì 23, alle 9, nell’Aula Magna “Luca Crescente” del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, sede didattica e direttiva della Scuola di Alta Formazione “Agorà Mundi”, si concluderà, con le discussioni delle tesi, il primo ciclo di studi degli studenti che tre anni fa, hanno scelto questo percorso di studi, che è stato caratterizzato da insegnamenti di altissimo livello con professori provenienti dalle più prestigiose università italiane.

Il Presidente del Consorzio, Mangiacavallo, presenzierà e darà un saluto ai laureandi che finalmente hanno raggiunto questo ambizioso traguardo, che li ha visti impegnati nello studio di diverse lingue, come l’arabo, il francese, l’inglese, lo spagnolo, oltre a tutte le materie di indirizzo.

“Finalmente si conclude un importante ciclo – afferma il Presidente Mangiacavallo – che darà agli studenti agrigentini ed anche stranieri, l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro con un corso di studi perfettamente contestualizzato nel periodo storico che stiamo vivendo, che prevede come essenziali, le figure esperte in mediazione non solo linguistica ma anche culturale a sostegno dei numerosi stranieri che sbarcano sulle nostre coste, per cercare opportunità, lavoro o solamente un rifugio sicuro e lontano da guerre e violenza”