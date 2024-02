È tornato a riunirsi il gruppo politico Primavera empedoclina, alla presenza del coordinatore Luigi Gino Grillo e del presidente, Gianni

Hamel. Durante l’incontro si è discusso sulle quelle che il gruppo politico definisce “gravi condizioni economico- sociali in cui versa Porto Empedocle.”

«Il nostro intervento – dice il coordinatore Gino Grillo – non mira ad una sterile critica all’amministrazione comunale, ma si prefigge di dare un contributo in termini di idee e proposte ad un paese che, ad oggi, pare privo di prospettive, senza alcuna speranza di futuro ai propri cittadini.Noi di Primavera empedoclina – aggiunge – riteniamo che il punto di partenza per creare lavoro e sviluppo debba essere rappresentato dal porto, infrastruttura strategica, attorno al quale devono necessariamente avviarsi

una serie di iniziative che il nostro movimento si impegnerà a individuare e portare avanti direttamente sul territorio».

Infine, Gino Grillo invita il sindaco Calogero Martello e la sua giunta ad «attivarsi con una presenza continua e visibile sul territorio, affinché la cittadinanza avverta vicinanza e impegno».