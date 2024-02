È tornato alla casa del Padre Nino Spirio, noto gioielliere agrigentino. Storico il suo negozio in via Atenea che gestiva insieme al fratello Gino.Da diversi anni insieme alla famiglia aveva trasferito la sua attività in via Porcello dove ha aperto un negozio di liste nozze. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella Chiesa della Divina Provvidenza (Campo Sportivo ) Alla moglie Letizia, alla figlia Barbara e ai familiari tutti, il cordoglio del direttore e di tutto lo staff di Agrigentooggi.