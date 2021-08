“Primavera empedoclina” propone la realizzazione di un asilo nido comunale

La responsabile del dipartimento donne e famiglia Ornella Siracusa, del movimento “Primavera empedoclina”, in corsa per l’elezioni comunali di Porto Empedocle con candidato Sindaco Gianni Hamel“, ha invitato il candidato sindaco ad inserire nel programma la realizzazione di un asilo nido comunale, per aiutare le giovani mamme, ed una sezione staccata della scuola materna e media nei quartieri che come Ciuccafa ne sono sprovviste. Tutto ciò, continua Ornella Siracusa contribuirà a favorire la serenità delle famiglie”.