Incendio appartamento via Gioeni, inagibili anche l’ottavo piano e l’attico

Ammontano a circa 200 mila euro i danni provocati dall’incendio che si è sviluppato nei giorni scorsi, al nono piano di una palazzina di via Gioeni ad Agrigento.

È la prima stima eseguita al termine dei rilievi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che dopo aver lavorato alacremente per avere ragione sulle fiamme e dopo aver messo in sicurezza lo stabile hanno effettuato un sopralluogo accurato.

Sono andati completamente distrutti il tetto della palazzina, l’appartamento al nono piano abitato da un’anziana signora, nonna Irene di 87 anni, che è stata salvata grazie al tempestivo intervento di un passante, mentre sono stato dichiarati inagibili l’appartamento all’ottavo piano e l’attico.

Gli abitanti degli altri appartamenti, che erano stati evacuati per precauzione, dopo la verifica di stabilità, hanno potuto fare rientro nelle proprie case.

Lo scenario che si è presentato davanti ai pompieri intervenuti nella serata di venerdì è stato davvero apocalittico. In pochi minuti l’appartamento in cui vive da sola un’anziana donna è stato avvolto dalle fiamme e dal fumo.

Pare che a sprigionare le fiamme sia stata la lampadina di un abat jour che era sistemato sul comodino accanto al letto in cui nonna Irene si era coricata.

Le fiamme si sono rapidamente diffuse ed erano visibili da lontano. Tanto che ad accorgersi del rogo è stato Giovanni Mangione, pastry chef molto noto in città.

Mangione non ha esitato nemmeno un minuto ed è stato il primo a salire le scale e a raggiungere l’ultimo piano dove, ha trovato l’anziana donna in stato semi confusionale, forse a causa del fumo inalato. Dopo averla presa in braccio ha iniziato a scendere rapidamente i piani fino a guadagnare l’uscita.

Nel frattempo altre persone, i fratelli Alfonso e Emanuele Mantisi, si sono messi a bussare alle porte dei pianerottoli e grazie al loro allarme, il palazzo è stato evacuato senza gravi conseguenze.

Il resto lo hanno fatto i vigili del fuoco che come detto, hanno dovuto faticare parecchio per arginare le fiamma e domare il rogo.

Nel frattempo un’ambulanza giunta sul posto ha trasportato nonna Irene in ospedale, al San Giovanni di Dio, dove è stata visitata dai medici del pronto soccorso.

Grande la disperazione della donna che ha perso la sua casa per l’incendio. Il comune si è messo a disposizione per non lasciare da sola la nonnina. Nei prossimi giorni i pompieri torneranno nell’appartamento devastato dalle fiamme per carpire ulteriori elementi che possano confermare con certezza come si sia sviluppato il rogo in via Gioeni.