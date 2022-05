Primavera al museo: nel fine settimana iniziative a Santo Spirito

Un fine settimana, quello del 14 e 15 maggio, di iniziative al museo civico di Santo Spirito, a cura dell’assessorato comunale al turismo e alla cultura. Iniziative per celebrare la “Giornata Internazionale dei Musei” nata nel 1977 su impulso del Consiglio Internazionale dei musei (ICOM). L’obiettivo è rendere tutti più coscienti dell’importanza sociale e culturale e della varietà dei musei. Sabato 14 alle 10, oltre alla visita guidata curata dall’associazione guide turistiche Città dei Templi, nella ex sala dormitorio del museo civico si terrà l’esibizione degli studenti del liceo classico musicale Empedocle, con la partecipazione delle scuole medie della città. Sempre sabato 14 maggio, dalle 10 alle 18, nel chiostro si terrà l’evento TRE TAVOLE PER LA PACE, realizzazioni pittoriche degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento. Domenica 15 maggio si terranno due passeggiate a cura di Immagina, una in collaborazione con VisitAgrigento, con partenza alle 15:30 da Porta di Ponte, una novità per la nostra città, un trekking fotografico nel centro storico con la fotografa professionista Samantha Capitano, in collaborazione con la fotografa russa Nadya Hope. Alle 16:30 partirà una delle classiche passeggiate urbane della domenica, “La vita nei Cortili ed il Castello di Girgenti”, iniziativa culturale curata dall’Associazione Immagina con Beniamino Biondi. Sempre domenica 15 maggio, alle 20, l’associazione Guide Turistiche Valle dei Templi propone una visita guidata alla scoperta dei tesori del museo