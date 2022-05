«Verso il Mediterraneo… Frontiera di Pace» è il tema scelto per celebrare la «Giornata dell’Europa». Una manifestazione, promossa dell’associazione culturale “Il Cerchio”, che coinvolgerà gli studenti in un inno di pace e fratellanza, realizzata con la condivisione del Prefetto, Maria Rita Cocciufa, e la collaborazione del Liceo Leonardo. In occasione della «Giornata dell’Europa» dall’anfiteatro “Pirandello Caos” partirà l’inaugurazione del Viaggio Sentimentale dedicato a David Sassoli, giornalista e già presidente del Parlamento Europeo, scomparso lo scorso mese di gennaio. La conferenza stampa di presentazione dell’evento, sarà venerdì, 6 maggio, alle 10,30 nei locali del Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”.

Saranno presenti il dirigente scolastico, Patrizia Pilato, il presidente dell’associazione culturale “Il Cerchio”, Bernardo Barone, organizzatore della manifestazione, che illustreranno maggiori dettagli e il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Il programma della giornata prevede alle ore 10 l’Alzabandiera della Pace e a seguire “Letture, Miti, Canti …” a cura degli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”. Previsti anche gli interventi delle Autorità Civili, Militari e Religiose. La manifestazione, in programma lunedì 9 maggio al piazzale Caos, è promossa dal Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo” di Agrigento, su proposta dell’Associazione Culturale “Il Cerchio”, gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, in collaborazione con Regione Siciliana, Libero Consorzio, Comune di Agrigento e Comune di Porto Empedocle.