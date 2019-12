Akragas batte Geraci 3-0 e lancia la sfida al Dattilo in attesa dello scontro diretto di domenica all’Esseneto. Occasione che la squadra di Toto Vullo, alla sua prima vittoria da quando siede in panchina non può lasciarsi scappare. Le reti tutte nella ripresa: segnano Licata, Gambino e Sant’Angelo.