I Carabinieri in alta uniforme avvicinano la storia dell’Arma con quella della città

L’inizIativa del Comando dei Carabinieri di Agrigento che nel periodo natalizio svolgerà servizi in alta uniforme nel centro storico cittadino, rafforza ancora di più il rapporto di vicinanza con la popolazione in un periodo particolare dell’anno.

Il contatto diretto con i militari che indossano un’uniforme che rappresenta da sempre un elemento identificativo dell’Italia, costituisce inoltre un forte richiamo per la curiosità dei bambini, dei residenti e dei turisti.

L’attivita’ di presidio che verrà svolta con l’uniforme storica, indossata da oltre duecento anni dai carabinieri in occasione delle ricorrenze particolari, darà maggior risalto al centro storico cittadino contribuendo nel contempo a consolidare la stima degli abitanti verso le Istituzioni che vigilano alla salvaguarda del bene comune.

Un’iniziativa che serve a potenziare la sicurezza durante il periodo delle festività garantendo condizioni di maggiore tranquillità per consumatori e commercianti.

Ma anche un’occasione per avvicinare maggiormente il personale dell’Arma al patrimonio storico e artistico della città disincentivando, contemporaneamente, qualunque tentativo di reato e costituendo un rassicurante cordone di protezione per chi vuole passeggiare in sicurezza e godersi l’atmosfera delle festività natalizie.