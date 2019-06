Prima Sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi

Dal 27 al 31 luglio prossimi, al comune di Cianciana è in programma la prima edizione della Sagra del raccolto dei grani antichi, dei cereali e dei legumi. Un appuntamento a cui hanno già aderito decine e decine di aziende che esporranno le eccellenze del nostro territorio. Negli ultimi tempi, diversi imprenditori agricoli, hanno optato per la coltivazione dei grani antichi e, tante attività commerciali, ristoranti e pizzerie, in particolare, hanno cominciato a fare a gara per offrire alla clientela qualcosa di straordinario. Cianciana, con questa manifestazione, intende fare da ponte per una rinascita del settore agricolo.

“Cercheremo – dicono il sindaco Francesco Martorana e gli assessori Liborio Curaba e Francesco Alfano – con questa prima sagra di far capire a tutti coloro che saranno presenti, il vero valore del grano antico, di quante possibilità di utilizzo ci sono a disposizione. Cercheremo senza dubbio di far capire il valore dei legumi e dei cereali, anch’essi fondamentali per la nutrizione”.

Per questa prima edizione, coordinata da Gianfranco Dainotti dell’Associazione “I briganti del gusto”, Cianciana si augura di fare il pienone perché oltre agli espositori, sono previste tutta una serie di manifestazioni di arte e spettacolo.