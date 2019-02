Prima panchina rossa “Donna con Te” a Grotte, contro la violenza di genere

Continua l’impegno di “Donna con Te”: da 5 anni contro la violenza sulle donne.

Giovedì 14 Febbraio (non a caso giorno di “San Valentino”) verrà inaugurata la prima Panchina Rossa a Grotte, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento.

Importante simbolo contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza, in ricordo di tutte le vittime di femminicidio. La panchina rossa vuole anche ricordare che denunciare è importante e che L’AMORE VERO NON FERISCE.

Dopo un breve saluto in Aula Consiliare, si inaugurerà la PRIMA PANCHINA ROSSA alla Villetta Collodi/Cimino, a pochi passi dal Palazzo Municipale.

L’evento, aperto al pubblico, avrà inizio alle ore 10:30 In Aula Consiliare.