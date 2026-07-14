La Sicilia si prepara ad affrontare la prima significativa ondata di calore della stagione. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un preallertamento straordinario in vista delle condizioni meteorologiche previste da mercoledì 15 a domenica 19 luglio, invitando amministrazioni ed enti competenti ad attivare per tempo le misure di prevenzione e di informazione alla popolazione.

Le aree più esposte

Secondo le più recenti previsioni meteorologiche, gli effetti più rilevanti interesseranno le pianure centrali e orientali dell’Isola e le aree costiere. Alla presenza di temperature elevate si aggiungeranno alti livelli di umidità, una combinazione che potrebbe determinare un marcato disagio bioclimatico, con maggiori criticità per anziani, persone fragili e soggetti affetti da patologie.

Rischio incendi

Le condizioni climatiche previste favoriranno anche lo sviluppo e la propagazione di incendi, motivo per cui la Protezione civile richiama l’attenzione delle amministrazioni locali sulla necessità di predisporre le opportune misure organizzative e preventive.

Monitoraggio costante

Il preallertamento anticipa i consueti avvisi di Protezione civile, considerato che si tratta della prima ondata di calore di rilievo dell’estate, pur senza il raggiungimento di valori estremi. Il Dipartimento regionale seguirà costantemente l’evoluzione dello scenario meteorologico e comunicherà eventuali aggiornamenti sulla base delle successive elaborazioni previsionali.

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