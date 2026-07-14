In due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, un terzo indagato ha risposto alle domane respingendo le accuse. Questo l’esito degli interrogatori preventivi nell’ambito dell’inchiesta sulla gara d’appalto da 3,2 milioni di euro per il rifacimento e il ripristino della sicurezza della strada della Mosella. Dietro l’ombra di un appalto “truccato” secondo le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, con il coordinamento del procuratore Giovanni Di Leo e del sostituto Annalisa Failla.

Gli imprenditori favaresi Diego Dino Caramazza, 45 anni, e Antonino Milioti, 47 anni, sono rimasti in silenzio depositando tuttavia una memoria difensiva.

L’ingegnere Salvatore Castaldo, 51 anni, di Agrigento, invece, ha risposto alle domande respingendo ogni contestazione. Per i tre i pubblici ministeri hanno chiesto la custodia in carcere. Per altre due indagate, Giovanna Vania Palillo, 30 anni, di Agrigento, dipendente dell’imprenditore Milioti ma titolare a sua volta di un’altra impresa e Federica Caramazza, 36 anni, di Favara, sorella di Dino Caramazza, la Procura ha chiesto i domiciliari ma non sono stati disposti gli interrogatori preventivi.

Nella giornata ieri, invece, è comparso davanti al giudice il funzionario comunale Gaspare Triassi nei confronti del quale è stata chiesta la misura interdittiva della sospensione dalla professione di ingegnere. Assistito dall’avvocato Giuseppe Scozzari, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore ha depositato una memoria con cui contesta le accuse di truffa e turbativa d’asta. A decidere se applicare o meno gli arresti sarà il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli.

In questa prima fase sono nove gli indagati. Si tratta di tre imprenditori, due funzionari comunali, due professionisti e due dipendenti di imprese utilizzati come “prestanome”. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono: trasferimento fraudolento di beni, turbata libertà degli incanti, induzione indebita a dare o promettere denaro e truffa aggravata per le erogazioni pubbliche. Le indagini sono state avviate nel pieno della primavera, supportate da intercettazioni ambientali, telefoniche e riprese video.

Secondo l’accusa per l’appalto milionario sarebbe stata costituita una società ad hoc “Antiva”, intestata a due “teste di legno”, che effettivamente si è aggiudicata i lavori lo scorso 16 febbraio. Secondo l’accusa Milioti, Caramazza e la presunta prestanome Vania Palillo avrebbero agito all’insaputa del funzionario al quale si contesta di avere favorito una “cresta” di 400 mila euro sul computo metrico per favorire la “Andiva”.

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