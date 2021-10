Prima memoria liturgia del Beato Livatino: avvio del cammino sinodale

Oggi, 29 ottobre, prima memoria liturgica del beato martire Rosario Angelo Livatino, la Chiesa agrigentina, convocata dall’Arcivescovo, si ritrova in Cattedrale per avviare il Cammino Sinodale diocesano.

Alle 17.00, dopo un breve momento di preghiera, l’Arcivescovo mons. Alessandro Damiano presenterà le linee guida del cammino e il delegato diocesano, don Gaetano Montana, offrirà le indicazioni pastorali.

Seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento della pandemia, l’invito è rivolto a tutti i presbiteri e i diaconi, ai religiosi e alle religiose e a tre rappresentanti per ogni parrocchia. Tutti gli altri potranno unirsi seguendo la diretta sul Canale YouTube dell’Arcidiocesi di Agrigento e sulle frequenze di Radio Diocesana Concordia e in chiaro sull’emittente Agrigento TV canale 96 del Digitale Terrestre.