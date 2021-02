Prima giornata di “riapertura” per la valle dei Templi

Mai come adesso si sta assaporando la bellezza di poter avere una valvola di sfogo che non sia solo uscire di casa, ad esempio, per fare la spesa. E’ bello anche ritrovare un po’ di cultura. Questa mattina c’è stato chi ha voluto godere delle bellezze della valle dei Templi di Agrigento. La prima giornata di riapertura , dopo mesi di stop, è partita in maniera graduale. Impossibile immaginare persone in fila in questo lunedì lavorativo e considerata anche l’impossibilità di spostarsi da una Regione all’altra. Da questa mattina il parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, con uscita alle 14 , e dalle 15 alle 18, con uscita alle 19.