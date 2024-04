Appuntamento da non perdere il prossimo 7 aprile.

Se il Telamone, il novello “guardiano della Valle dei Templi”, non manca di attirare l’attenzione, è anche vero che l’intero sito è tra le mete più ambite di viaggiatori e turisti in questo avvio di stagione. Domenica prossima ( 7 aprile ) ritorna l’ingresso gratuito nei siti della cultura, quindi Valle dei Templi e Museo archeologico “Pietro Griffo”, ma anche l’area archeologica di Eraclea Minoa dove sono previsti laboratori per bambini e passeggiate nel verde guidati da un agronomo; e la casa-museo di Luigi Pirandello con i suoi percorsi immersivi e i supporti multimediali di ultima generazione: riallestita di recente, è un vero viaggio nell’universo familiare del drammaturgo, tra lettere, diari, prime edizioni, foto e filmati.

E perché non approfittare della domenica fuori porta e visitare il nuovo allestimento di Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia? Qui sono protagonisti gli straordinari pezzi che compongono il corredo della Tomba della Regina, ritornato “a casa” dopo 140 anni e ricongiunto alle altre testimonianze dell’antica e misteriosa città su Monte Adranone di cui parla Diodoro Siculo. Il museo è una vera e inattesa scoperta: una collezione di reperti unici, intatti, di enorme valore storico, recuperati dall’oblio e restituiti ad una comunità.

Domenica alla Valle dei Templi : dalle passeggiate al giardino sensoriale, alle esperienze enogastronomiche a Casa Diodoros, al percorso immersivo Valle 3D, indietro nel tempo, con le ricostruzioni virtuali all’epoca del suo maggior splendore dell’antica Akragas. Per gli adulti, venerdì, sabato e domenica sempre alle 15.45, sono disponibili le visite guidate di CoopCulture “Valle senza segreti”: all’itinerario abituale nella Valle dei Templi si aggiunge l’esperienza dei percorsi sotterranei (venerdì alle 10.30 e 11.45, sabato e domenica alle 10, alle 11.15, alle 12.30 e alle 13.45), scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Disponibile e scaricabile gratuitamente anche l’app sulla Valle dei Templi, aggiornata con un focus sul Telamone e l’area un tempo occupata dal Tempio di Zeus.

Di Eraclea Minoa si sta discutendo molto in queste ore. Perché allora non riscoprire il sito archeologico, immergendosi nel suo straordinario habitat naturale ancora incontaminato? Domenica prossima, esperienze per grandi e piccini: i bambini saranno guidati alla scoperta dei semi e potranno realizzare un semenzaio con materiali di riciclo, imparando a far fiorire l’Acanto una volta tornati a casa; nel frattempo gli adulti potranno partecipare a una passeggiata naturalistica guidata da un agronomo, alla scoperta di semi e piante del Mediterraneo, alcune utilizzate sin dall’antichità per pozioni e medicamenti (previsto un contributo). Il tutto preparandosi alla Giornata della Terra che cadrà il 22 aprile.