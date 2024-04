La famiglia Sorce corre veloce verso l’Asia.

L’arte culinaria di Sitàri pronta a conquistare Singapore. La famiglia Sorce corre veloce da una parte all’altra del mondo e così, dopo essere diventata una solida realtà con la pizzeria ubicata al villaggio Mosè di Agrigento, “sbarca” in Asia con un locale che sta per prendere forma. Non solo pizzeria ma anche trattoria.

Sitàri , ancora una volta, vuole puntare all’innovazione, all’esperienza e alle tecniche acquisite negli anni, proponendo un impasto diverso e alternativo, con una percentuale di idratazione più elevata, utilizzando una materia prima accuratamente selezionata e ingredienti esclusivamente di stagione con la prevalenza di prodotti Slow Food. Dalla terra alla tavola. È il viaggio al quale ci ha abituati, in questi anni, la famiglia Sorce. Freschezza, genuinità e artigianalità sono i valori che Sitàri offre ogni giorno nel locale del villaggio Mosè e, tra qualche tempo, anche a Singapore.