Lunedì 11 settembre prossimo suonerà la prima campanella per gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento dando così avvio alle lezioni per il nuovo anno scolastico 2023/2024. Alle ore 8:15 il corpo docente accoglierà le classi prime dei due indirizzi e delle rispettive opzioni – Scienze applicate ed Economico-sociale -nelle aule della sede centrale di via Acrone, 12. Dopo l’appello, a turno, le classi, accompagnate dai docenti, si recheranno in Aula Magna dove saranno accolte dal Dirigente, Santa Ferrantelli, dalla referente accoglienza ed orientamento, Angela Rancatore, nonché dagli allievi “veterani”, neo diplomati ed universitari, che racconteranno la loro esperienza all’interno del Liceo.

La cerimonia mira a soddisfare negli studenti di nuovo ingresso un fondamentale bisogno di appartenenza e ad instaurare un clima rassicurante e sereno, presupposto imprescindibile per coltivare e sviluppare talenti, attitudini e potenzialità, favorendo il successo formativo.

Di volta in volta gli studenti delle prime che rimarranno in aula si cimenteranno in attività a valenza emotivo-relazionale e didattica, utili a rinsaldare lo spirito di gruppo e l’interscambio e a stimolare le loro capacità.

Anche nelle sedi succursali di via Matteo Cimarra e di via Madonna delle Rocche la campanella suonerà giorno 11. Per consentire poi a tutti gli studenti una graduale e proficua ripresa delle attività e dei ritmi scolastici, l’uscita sarà anticipata alle ore 11:15 fino a mercoledì 13 e da Giovedì 14 fino a sabato 16 alle ore 12:15.

L’ accoglienza per le classi prime proseguirà ancora nelle giornate successive del 12 e del 13 settembre con attività sportive nell’atrio dell’istituto volte a favorire la socializzazione e il senso di appartenenza alla classe delle matricole, le competenze di collaborazione, comunicazione e rispetto delle regole e delle persone e si chiuderanno il 26 settembre con la celebrazione della Giornata Europea delle Lingue al fine di richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell’Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. Gli allievi delle classi prime saranno protagonisti di una caccia al tesoro dal titolo “Play with Europe on a Treasure Hunt” con il compito di risolvere i vari rebus che metteranno in luce le loro conoscenze sugli usi e costumi dei vari paesi europei.

Il Dirigente Santa Ferrantelli ringrazia i genitori che hanno scelto di affidare al Liceo Politi la formazione dei propri figli “nella consapevolezza- afferma- che il supporto delle famiglie è indispensabile perché la scuola diventi il luogo in cui i concetti ed i valori della partecipazione civile e democratica si realizzino in comportamenti e condotta di vita.

Entrate a scuola, ragazzi, con la consapevolezza di essere fortunati nel farlo: la scuola è una grande opportunità da non sprecare e il vostro futuro inizia proprio da qui e sarete voi a costruirlo con la guida esperta dei docenti, con il supporto delle famiglie, con l’impegno costante e la volontà di realizzare i vostri sogni. Auguro a tutti un anno scolastico all’insegna del dialogo e della collaborazione fattiva e consapevole, della fiducia e del reciproco rispetto dei diversi ruoli e delle prerogative che a ciascuno afferiscono, senza mai dimenticare di essere comunità, e senza mai smettere di condividere e di costruire ponti per ricercare nuove strade da percorrere e facendo appello alla responsabilità di tutti che ci permetterà di andare avanti e superare insieme eventuali difficoltà”.