C’è grande attesa per il derby di domenica, 10 settembre, contro il Licata che aprirà la stagione in serie D dell’Akragas. Mister Marco Coppa, alla vigilia della grande sfida, afferma: “Un derby qui molto sentito, dobbiamo scendere in campo con molta umiltà, quella che fino ad ora ci ha contraddistinto. Ogni giorno di questa settimana di preparazione è stato vissuto con grande intensità. Sappiamo di dover affrontare un’ottima squadra che ha un ottimo allenatore. Dobbiamo stare sul pezzo con la testa anche fuori dalla stadio. Il derby è derby”.