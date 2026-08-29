Pride ad Agrigento, il corteo parte dal Municipio. Sodano: «Una città aperta e inclusiva»

Il sindaco accoglie i partecipanti con la fascia tricolore e rivendica il patrocinio del Comune: «Riconoscere i diritti è un dovere delle istituzioni». L’assessore Roberta Lala annuncia la prosecuzione dello sportello contro le discriminazioni: «Le pari opportunità non sono carta, sono diritti»

AGRIGENTO – Il Pride di Agrigento entra nel vivo. Piazza Municipio si riempie di colori e partecipanti in attesa della partenza del corteo che attraverserà il centro cittadino. Ad accoglierli, ai piedi del Palazzo di città, c’è il sindaco Michele Sodano, in abito scuro e con la fascia tricolore. Al suo fianco anche l’assessore Roberta Lala.

Una presenza istituzionale che dà immediatamente il segno della posizione scelta dall’amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione.

«È una festa d’amore, una festa di comunità – dice Sodano – e come sindaco di Agrigento sono onorato che la nostra città possa intraprendere un percorso di consapevolezza e di progresso, che non è altro che rispetto reciproco. Significa andare avanti verso il futuro come una comunità, una comunità che si riconosce e si comprende».

Il primo cittadino guarda alla piazza e rivendica la scelta dell’amministrazione: «Le immagini parlano da sole. C’è una città pronta a festeggiare la vita, i propri diritti e noi come Comune di Agrigento ci siamo, perché è questa la nostra visione di città. Una visione mai basata sull’odio, ma sulla collaborazione, sull’ascolto e sull’andare avanti insieme».

Sodano interviene anche sul patrocinio del Comune, diventato nei giorni scorsi uno degli elementi più significativi dell’appuntamento agrigentino.

«Non potevamo non dare il patrocinio gratuito perché, quando c’è da celebrare e riconoscere diritti, questo è semplicemente un dovere delle istituzioni. Noi andiamo avanti con questa idea di una città aperta e inclusiva».

Parole alle quali si aggiungono quelle dell’assessore Roberta Lala, che sposta l’attenzione dalle manifestazioni pubbliche agli strumenti concreti messi a disposizione di chi subisce discriminazioni.

«Questa è una giornata per garantire dei diritti, perché le pari opportunità non sono carta, sono diritti. Diritti affinché le persone possano camminare mano nella mano senza sentirsi giudicate».

Lala ricorda quindi che ad Agrigento è già attivo uno sportello di consulenza e informazione rivolto alle persone che subiscono discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, servizio del quale annuncia la prosecuzione.

«È uno sportello che avevo aperto io e che adesso sto prorogando – spiega l’assessore – e quindi proseguiremo».

Poi l’immagine della piazza che progressivamente si anima prima della partenza: «È bello vedere la piazza piena, è bello vederla piena di colori, di persone che si uniscono. Viva Agrigento, viva il Pride e soprattutto viva i diritti».

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agrigento e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, parte da piazza Municipio per attraversare via Atenea e viale della Vittoria, con conclusione a Villa Bonfiglio.

Per Agrigento è una prima volta. E l’amministrazione Sodano sceglie di esserci non soltanto attraverso il patrocinio concesso alla manifestazione, ma con la presenza del sindaco, fascia tricolore, alla partenza del corteo: un gesto che attribuisce all’appuntamento anche un preciso riconoscimento istituzionale. Leggi anche: Agrigento Pride, la Chiesa ha già aperto uno spazio di ascolto

Le prime parole di Sodano e Lala al Pride di Agrigento

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Una sfilata colorata e festosa ha attraversato le vie del centro di Agrigento, tra bandiere arcobaleno, musica, cartelli e slogan dedicati ai diritti e all’inclusione. Partito da piazza Municipio, il corteo ha percorso via Atenea e viale della Vittoria, trasformando per alcune ore il cuore della città in uno spazio di festa e partecipazione. Persone di età diverse hanno camminato insieme tra colori, musica e momenti di condivisione, fino all’arrivo a Villa Bonfiglio. Una manifestazione vissuta dai partecipanti come occasione per rendere visibili le istanze della comunità LGBTQIA+ e ribadire un messaggio di libertà, rispetto delle differenze e uguaglianza.

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