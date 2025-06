È entrato in funzione nel mese di giugno presso il Distretto sanitario di Canicattì, diretto dal dottor Giuseppe Infurchia, un nuovo ambulatorio dedicato alla prevenzione e cura delle osteoporosi e fratture da fragilità. La patologia è definita non a caso “epidemia silenziosa” infatti, con l’aumento della vita media nell’ultimo ventennio, ha sempre più preso piede e dà segno della sua presenza con la comparsa di una complicanza ossia la frattura ossea.

Dell’ambulatorio dedicato alla prevenzione si occupa la dottoressa Loredana Giudice, fisiatra specialista in ortopedia e traumatologia in possesso di una lunga esperienza nel trattamento delle patologie legate al metabolismo muscolo scheletrico. Per questo nuovo servizio è stata già inoltrata la richiesta di affiliazione alla Società Italiana delle Malattie del Metabolismo Muscolo Scheletrico (Siommms) al fine di poter entrare in un circuito nazionale beneficiando della visibilità, dell’aggiornamento e del confronto specialistico.

Per accedere al servizio è necessaria la richiesta del medico curante di visita fisiatrica con il quesito diagnostico osteoporosi/osteopenia. La prenotazione avviene tramite Cup. L’ambulatorio sarà attivo il secondo ed il quarto mercoledì di ogni mese presso il Distretto sanitario di Canicattì.

