Trovato morto all’interno di un’abitazione di via Boccerie, nella zona sottostante la centralissima via Atenea. La vittima è un 43enne di nazionalità gambiana, domiciliato da tempo ad Agrigento, proprietario di un negozio di prodotti etnici nel centro della città. Se si sia trattato di morte naturale conseguenza di un malore o se, invece, il decesso è stato causato da qualcosa di ben più grave, lo stabilirà l’attività investigativa. Dalla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, direttamente sul posto, sul corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

La Procura della Repubblica, ha aperto un fascicolo, ma al momento non ci sono né indagati, né ipotesi di reato. Del caso si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti alla ricerca di tutti gli indizi utili per cercare di fare chiarezza. A chiamare il 112, l’altra sera, è stato un familiare, che da alcuni giorni non riusciva a rintracciarlo. Il personale sanitario del 118 ha constatato la morte, almeno da tre o quattro giorni. La salma è stata sequestrata e portata nella sala mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’autopsia una volta disposta, così come sembra, darà risposte precise.

