Prevenzione del disagio giovanile e nuove dipendenze al centro del confronto con scuola, ASP e Sert

Agrigento – Costruire una rete tra scuola, sanità e territorio per prevenire il disagio giovanile e contrastare le dipendenze. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto all’Istituto “Gallo-Sciascia” di Agrigento, promosso nell’ambito delle iniziative di prevenzione e di educazione alla salute rivolte agli studenti.

Un momento di confronto che ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Giovanna Pisano, di Calogero Alberto Petix, del responsabile del Sert di Agrigento Antonio Indelicato e della dottoressa Irene Grado, anch’essa del Sert, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra scuola, istituzioni sanitarie e territorio.

Ad aprire l’incontro è stata la dirigente Giovanna Pisano, che ha sottolineato il valore della sinergia tra le diverse realtà che operano a contatto con i giovani.

«L’incontro di oggi è molto importante – ha spiegato – perché concretizza quella sinergia che deve esistere tra scuola e territorio, con realtà come l’ASP, l’ambito territoriale e i rappresentanti del terzo settore, che rappresentano un valore aggiunto e un sostegno fondamentale per la scuola soprattutto nella gestione di situazioni difficili come la prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze».

La dirigente ha evidenziato come l’azione educativa non possa essere efficace se affrontata in modo isolato. «Da soli si lavora tanto – ha aggiunto – ma non sarà mai efficace come un intervento svolto in maniera collaborativa. Oggi vogliamo proprio avviare un rapporto strutturato con l’ASP di Agrigento, che fa parte della rete regionale diffusa delle dipendenze, per promuovere iniziative capaci di rendere i ragazzi protagonisti e sviluppare in loro pensiero critico e consapevolezza, affinché possano comprendere l’importanza di uno stile di vita sano e lontano da comportamenti devianti».

Un ruolo centrale, in questo percorso, è proprio quello dell’istituto Gallo-Sciascia, che è stato individuato come scuola polo provinciale per il progetto Lab School, all’interno della rete regionale dedicata alla prevenzione delle dipendenze.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Calogero Alberto Petix, che ha ricordato il quadro normativo regionale che sostiene queste iniziative.

«Ci muoviamo nell’ambito di un contesto delineato dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, che ha accolto una proposta dell’Università di Palermo dando vita alla legge regionale 26 del 2024 – ha spiegato – una norma che consente di affrontare il problema delle dipendenze con un approccio integrato e diffuso, mettendo insieme interventi sociali, sanitari ed educativi».

L’obiettivo è proprio quello di evitare interventi frammentati e creare una rete di collaborazione tra le istituzioni. «Quando si affronta un problema complesso come quello delle dipendenze – ha aggiunto – è fondamentale che tutte le azioni collimino e che ci sia una reale collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti».

Un lavoro che passa anche attraverso strumenti concreti, come le cosiddette “antenne scolastiche”, previste dalla legge, che hanno il compito di individuare precocemente i segnali di disagio tra i giovani.

«Intervenire presto è fondamentale – ha sottolineato – per cogliere segnali che potrebbero evolvere in situazioni di rischio, come l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcol, il tabagismo o altre forme di dipendenza».

Il fenomeno, infatti, oggi si presenta con nuove caratteristiche e coinvolge anche forme di dipendenza legate ai comportamenti.

Su questo aspetto si è soffermato Antonio Indelicato, responsabile del Sert di Agrigento, che ha richiamato l’attenzione sull’evoluzione del fenomeno tra i più giovani.

«Oggi parliamo non solo di dipendenze da sostanze, ma anche di dipendenze comportamentali, che non prevedono l’assunzione di sostanze ma che possono diventare un problema sociale e relazionale molto serio», ha spiegato.

Tra i fattori che incidono maggiormente, secondo gli esperti, c’è anche il rapporto sempre più stretto dei ragazzi con il mondo digitale. «I giovani – ha aggiunto – hanno un accesso sempre più libero al web e agli smartphone. Sono strumenti straordinari di conoscenza e crescita, ma portano con sé anche delle insidie».

A rendere ancora più delicata la situazione è la fragilità che molti ragazzi mostrano negli ultimi anni. «Notiamo come molti giovani vivano condizioni di maggiore vulnerabilità – è stato evidenziato – probabilmente anche a causa degli anni della pandemia, che hanno inciso profondamente sul piano psicologico e relazionale».

Un fenomeno che non riguarda solo il singolo individuo ma coinvolge diversi contesti della vita quotidiana. «La dipendenza – ha concluso Irene Grado del Sert – è un problema complesso che si estende al sistema familiare, scolastico e sociale. Proprio per questo è fondamentale creare una rete di collaborazione tra tutte le istituzioni».

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare la prevenzione nelle scuole, promuovendo iniziative educative capaci di aiutare i giovani a riconoscere i rischi e a sviluppare strumenti di consapevolezza e responsabilità.

