Si è svolto, questa mattina, il tavolo tecnico tenuto dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, per la pianificazione dei servizi coordinati con le altre Forze di Polizia, il Comune e tutti i soggetti interessati alla oramai prossima 78ª edizione del Mandorlo in Fiore.

I lavori del tavolo tecnico seguono gli intenti e le criticità delineate precedentemente in Prefettura, perfezionando un piano d’intervento che mira ad ottimizzare il regolare svolgimento delle manifestazioni previste dal 7 al 15 marzo, con l’obbiettivo di garantire alle migliaia di spettatori previsti di godere della citta della Valle dei Templi, degli spettacoli folkloristici e delle manifestazioni di contorno in totale sicurezza e tranquillità.

Con la collaborazione operativa, oltre che delle altre Forze di Polizia, anche di Enti Locali, Polizie Locali, Enti proprietari delle sedi stradali statali e provinciali interessate nonché delle associazioni di volontariato, del 118 e della Protezione civile, la Polizia di Stato è puntualmente impegnata per prevenire criticità e assicurare che eventi di pubblico spettacolo di questa portata si svolgano sempre in assoluta tranquillità e sicurezza.

