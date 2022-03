Prevenzione del tumore al seno, eseguite oltre cento mammografie in un giorno

Sono oltre cento (centodue nel dettaglio) le mammografie eseguite nel corso della giornata dell’8 marzo a vantaggio delle donne di età compresa tra i cinquanta ed i sessantanove anni che hanno deciso di aderire gratuitamente alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno svoltasi in occasione della giornata internazionale delle donne. I dati, resi noti dal Dipartimento di scienze radiologiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento diretto dal dottor Angelo Trigona, fanno riferimento allo screening svoltosi nei reparti di radiologia dei presidi ospedalieri “San Giovanni di Dio” di Agrigento e “Giovanni Paolo II” di Sciacca oltre che nel poliambulatorio di Canicattì. “Il successo di adesioni all’iniziativa voluta dall’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – ci soddisfa e rilancia l’impegno aziendale nelle azioni di screening oncologico per la prevenzione e la tempestiva diagnosi del cancro alla mammella”.