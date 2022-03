“Mezza maratona della Concordia”, ecco tutte le strade off-limits

Sarà presentata domani, 10 marzo, al collegio dei Filippini, la 18^ “Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento”, in programma domenica prossima. L’evento è organizzato del GS Valle dei Templi. Dal comune di Agrigento è stata pubblicata l’ordinanza per regolare il traffico veicolare. Il percorso della gara, realizzato su circuito cittadino da percorrere più volte, interesserà Viale Falcone Borsellino lato mare, Viale Dei Pini, Viareggio. Falcone Borsellino lato monte , Via Nettuno, Viale delle Dune ed Emporium, Via Luca Crescente, Rotonda Porta Aurea, Via Passeggiata Archeologica , Via Sacra e il Tempio di Giunone. L’ordinanza prevede il divieto di transito , il 13 Marzo prossimo, dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze nel Viale Emporium, tratto compreso tra il civico 12, all’altezza dell’autorimessa della ditta “T.U.A.”, fino alla rotatoria denominata “Pantalena” è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Viale dei Pini, tratto compreso tra la rotatoria denominata “Giardini” e la rotatoria denominata “Pantalena” viene imposto il divieto di transito a tutti i veicoli.

Viale Viareggio, tratto compreso tra il civico 1 fino al Piazzale Caratozzolo è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli. Piazzale Caratozzolo, il parcheggio lato mare verrà riservato ai mezzi degli organizzatori e dei partecipanti alla manifestazione.

Lungomare Falcone e Borsellino, nelle corsie lato mare e lato monte, tratto che va dal Piazzale Caratozzolo fino al Piazzale “Giglia”, è imposto in ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Via Nettuno, tratto compreso dal Piazzale Giglia fino all’ intersezione con via Del Papavero, all’ altezza dello “Stabilimento di P.S.” è imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli. Viale delle Dune, tratto compreso dall’intersezione di via Del Papavero fino all’intersezione con la via Lacco Ameno è imposto il divieto di transito a tutti i veicoli. Via Passeggiata Archeologica e nel Viale Luca Crescente, tratto compreso dall’intersezione con la via Petrarca fino al viale Emporium.