L’Akragas annuncia l’apertura della prevendita per la partita contro la Nuova IgeaVirtus, un evento imperdibile per i tifosi di calcio.

L’Akragas ha ufficializzato l’inizio della prevendita dei biglietti per la partita di calcio contro la Nuova IgeaVirtus, in calendario per domenica 24 marzo alle ore 15:00 allo stadio Esseneto di Agrigento. Questo match è valido per la 32esima giornata del campionato di Serie D, girone I. I tifosi possono acquistare i biglietti presso la segreteria dello Stadio Esseneto, il Bar Genova a Fontanelle e l’edicola Porta di Ponte in via Atenea. I prezzi variano da 7 euro per la Curva Sud a 20 euro per la Tribuna VIP, con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni. Il giorno della partita, il botteghino dello stadio sarà aperto a partire dalle ore 11.