La Moncada Fortitudo Agrigento si prepara per una sfida decisiva contro il San Giobbe Chiusi, con l’obiettivo di evitare la retrocessione diretta

La fase ad orologio del campionato di Serie A2 Old Wild West entra nel vivo con la Moncada Fortitudo Agrigento che si appresta ad affrontare il San Giobbe Chiusi. La partita si terrà domenica 24 marzo alle ore 18.00 presso il PalaMoncada. L’assistente allenatore della Moncada, Marco Morganti, ha presentato la sfida con entusiasmo e determinazione: “Domenica arriva Chiusi, una squadra ferita che nel recupero ha perso di un solo punto. Nonostante qualche problema interno, si aspetta che vengano a giocarsi tutte le carte per evitare la retrocessione diretta. Noi vogliamo tornare alla vittoria, stiamo lavorando sodo e ci aspettiamo il sostegno del nostro pubblico.” Dopo un turno di riposo che ha permesso di recuperare energie, la Moncada Fortitudo Agrigento è pronta a dare battaglia. Al contrario, l’Umana San Giobbe ha subito una sconfitta amara domenica scorsa contro la Ferraroni JuVi Cremona, perdendo per 70-71. Recentemente, la San Giobbe Chiusi ha rescisso consensualmente il contratto con Marco Ceron, mentre Agrigento è ancora alle prese con l’infortunio di Alessandro Sperduto e non ha ancora effettuato nuovi acquisti. Il direttore sportivo Mayer ha chiamato a raccolta i tifosi, sottolineando l’importanza del loro supporto in questo momento cruciale. L’ambiente però sembra essersi rassegnato al ritorno in B