E’ stato trattenuto in una cella di sicurezza presso i locali della Questura di Agrigento, in attesa della udienza di convalida, il presunto piromane che nel pomeriggio di lunedì ha appiccato un incendio alla sterpaglia in un terreno sotto la collina della Valle dei Templi. Lo ha disposto la Procura di Agrigento. L’uomo, un trentottenne di Agrigento, si sarebbe recato in un casolare abbandonato e, nel tentativo di dare fuoco all’erba secca, avrebbe appiccato il fuoco che si sarebbe propagato in tutta la zona, travalicando il confine della casa e invadendo la parte di terreno di proprietà dell’Ente Parco.

Il presunto piromane, che ha nominato l’avvocato Monica Malogioglio del Foro di Agrigento, è stato tratto in arresto dagli agenti della sezione Volanti della Questura. E’ indagato di incendio, ma è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, nel portabagagli dell’auto dell’agrigentino è stato trovato e sequestrato un grosso bastone. Il quarantenne al momento del fermo inoltre si è rifiutato di fornire le proprie generalità.