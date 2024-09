Brucia l’area boschiva del parco Icori ad Agrigento. Ma fiamme anche in contrada Crocca, a Favara, e via delle Miniere a Realmonte. Una giornata infernale per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento alle prese con l’opera di spegnimento di vasti incendi. Al parco Icori, unitamente ai pompieri presente anche il personale della Forestale. Il fronte di fuoco è stato ‘attaccato’ anche dall’alto, con un elicottero che ha fatto la spola, sull’area interessata, con diversi lanci di acqua. Il rogo, a quanto pare, è scoppiato nei pressi dell’isola ecologica di Fondacazzo e si è subito esteso. Fiamme anche in alcuni terreni di contrada Crocca a Favara dove sono stati carbonizzati diversi alberi e in via Delle Miniere in territorio realmontino.