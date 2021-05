Preso a bastonate e travolto con l’auto: gravi ferite per un uomo

Prima è stato colpito con un bastone, poi investito in pieno con un furgoncino. Un sessantenne di Canicattì è rimasto ferito gravemente nel corso di una lite tra due famiglie. In elisoccorso del 118 è stato trasferito, in gravissime condizioni, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta e poi, sempre in elisoccorso, è stato spostato al Policlinico di Messina. I medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi. La prognosi sulla vita è riservata.

Teatro dell’accaduto una traversa di via Libia, nel rione “Rinazzi”, a Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, e delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato cittadino. Numerosi i testimoni ascoltati dagli agenti di polizia, e dal pubblico ministero di turno. Sul luogo ha operato la Scientifica per i rilievi, nel tentativo di raccogliere tutti gli elementi utili per risalire al responsabile.

Altre due persone, una donna e un uomo, con lievi traumi, sono state portate, all’ospedale “Barone Lombardo” per le cure del caso. L’aggressore avrebbe le ore contate.