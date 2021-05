Colpo grosso in impianto fotovoltaico: razziato rame

Ammonta ad oltre 20 mila euro l’ammontare di un furto compiuto all’interno di un impianto fotovoltaico, in contrada “Scunchipane”, in territorio di Sciacca. Asportato un grosso quantitativo di cavi in rame. I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a intrufolarsi nella struttura, e a portare via circa 3.500 metri di fili elettrici in rame.

In azione almeno due malviventi, che sapevano dove mettere le mani. Per le modalità di come hanno agito probabilmente i responsabili conoscevano bene la zona. Con ogni probabilità per trasportare l’ingente quantitativo di materiale si sono serviti di un grosso automezzo.

La scoperta l’indomani mattina da parte dei responsabili dell’azienda, che hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri. Aperta un’indagine per provare a risalire ai responsabili. facilitare il colpo l’oscurità e la zona praticamente deserta nelle zone serali e notturne.