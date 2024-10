Verrà presentato sabato 12 ottobre, alle 17:00, nell’Aula Consiliare “Dr. Franco La Porta” di Raffadali, il Quaderno d’Arte “Il Simulacro della Madonna degli Infermi di Raffadali” di Pietro Conte e Daniela Maspero. Futto di un intenso lavoro di ricerca e valorizzazione del patrimonio artistico locale, la pubblicazione è un vero e proprio viaggio culturale all’ interno di una società. Un’ analisi che va oltre il valore artistico dell’effige custodita all’ interno della Chiesa Madre di Raffadali, raccontando di una fede e di una devozione incondizionate nei confronti di “Maria”. Un “affidamento – come spiega Pietro Conte (nella foto) – che nonostante il trascorrere degli anni e il cambiare delle generazioni, rimane immutato e muove i fedeli a percorrere a piedi un cammino fino a questa sacra effige”. Il lavoro che è stato patrocinato , oltre che dal comune di Raffadali, anche dalla confraternita “Mater Salvatoris e Ss. Sacramento” presieduta da Enzo Fretto e reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’ arciprete Don Stefano Casa’, verrà illustrato alla presenza di diversi relatori noti per la divulgazione culturale come don Giuseppe Pontillo e don Giuseppe Lentini direttore dell’ Archivio Storico Diocesano di Agrigento.