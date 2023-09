L’Azienda Agricola Carbonìa di Aragona ospita il prossimo venerdì 22 settembre, alle 19.30, la presentazione di YUME, il disco d’esordio di STANISLAO CASSARO. Cassaro sarà accompagnato alla chitarra da Salvatore Scibetta.

La serata, patrocinata da Azienda Agricola Carbonìa, Immagina Coworking, Slow Food Agrigento, John Belushi Agrigento e Birrificio dei Templi, sarà anche l’occasione per degustare alcuni prodotti del territorio come l’olio dell’Azienda “Carbonìa” che ospita l’evento e le birre artigianali prodotte dal “Birrificio dei Templi”.Stanislao Cassaro studia psicoterapia e narra storie con la sua voce e la sua chitarra; naviga per i mari e tra le note. Appuntamento, dunque, nell’ affascinante campagna agrigentina, Contrada Carbonia – Aragona. Prenotazione necessaria: whatsapp 3934103116, e-mail [email protected])