Presentazione del messaggio del Papa per la quaresima, sarà presente Montenegro

Giovedi’ 24 febbraio 2022, alle ore 11:30, presso la sala stampa della Santa Sede, avra’ luogo la conferenza stampa di presentazione del messaggio di Papa Francesco per la quaresima 2022 dal titolo “Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiche’ dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti”. Lo rende noto un bollettino della Sala stampa vaticana. Alla conferenza interverranno suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento e membro del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; don Massimo Mostioli della diocesi di Pavia, impegnato nella pastorale per i Rom nel solco dell’esperienza di fraternita’ avviata da Don Mario Riboldi.