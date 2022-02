Covid in provincia di Agrigento: un morto, e altri 253 nuovi casi

Registrato un nuovo decesso per Covid, a Ribera, e diagnosticati 253 nuovi casi positivi, a fronte di 955 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 52.928 (1 marzo 2020 – 20 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 43.298. Gli attuali positivi scendono a 9.169, di cui 9.111 in isolamento domiciliare, e 58 ricoverati in ospedale. Scendono 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 1 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 24 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale di Agrigento, e 2 in strutture lowcare. Complessivamente 461 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 269.183 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 20 febbraio 2022 sono 1.351.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 20 febbraio: Agrigento 6.735 (1.351 attuali contagiati, 5.351 guariti e 33 deceduti); Alessandria della Rocca 273 (28 attuali contagiati, 244 guariti e 1 deceduto); Aragona 761 (143 attuali contagiati, 612 guariti e 6 deceduti); Bivona 230 (31 attuali contagiati, 198 guariti e 1 deceduto); Burgio 233 (30 attuali contagiati, 202 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 223 (8 attuali contagiati, 212 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 389 (45 attuali contagiati, 338 guariti, e 6 deceduti); Camastra 287 (55 attuali contagiati, 227 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 950 (263 attuali contagiati, 685 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.351 (230 attuali contagiati, 1.103 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.259 (938 attuali contagiati, 4.269 guariti e 52 deceduti); Casteltermini 829 (132 attuali contagiati, 691 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 425 (76 attuali contagiati, 343 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 441 (36 attuali contagiati, 402 guariti e 3 deceduti); Cianciana 335 (70 attuali contagiati, 259 guariti e 6 deceduti); Comitini 123 (11 attuali contagiati, e 112 guariti); Favara 4.742 (677 attuali contagiati, 4.037 guariti e 28 deceduti); Grotte 583 (99 attuali contagiati, 481 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 160 (23 attuali contagiati, 136 guariti e 1 deceduto); Licata 4.849 (1.207 attuali contagiati, 3.607 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (6 attuali contagiati, 146 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.007 (238 attuali contagiati, 757 guariti e 12 deceduti); Montallegro 245 ( 8 attuali contagiati, 231 guariti e 6 deceduti); Montevago 192 (31 attuali contagiati, 159 guariti e 2 deceduti); Naro 872 (151 attuali contagiati, 709 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.713 (691 attuali contagiati, 2.993 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 2.017 (334 attuali contagiati, 1.667 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 922 (123 attuali contagiati, 793 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.636 (313 attuali contagiati, 1.305 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.670 (298 attuali contagiati, 1.361 guariti, 11 deceduti); Realmonte 534 (72 attuali contagiati, 458 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.762 (166 attuali contagiati, 2.567 guariti e 29 deceduti); Sambuca di Sicilia 456 (26 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 246 (63 attuali contagiati, 175 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.095 (298 attuali contagiati, 792 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 97 (12 attuali contagiati, e 85 guariti); Santa Elisabetta 169 (39 attuali contagiati, 129 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 697 (93 attuali contagiati, 594 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 382 (48 attuali contagiati, 331 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.566 (560 attuali contagiati, 2.968 guariti e 38 deceduti); Siculiana 675 (84 attuali contagiati, 585 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 120 (26 attuali contagiati, 93 guariti e 1 deceduto).

Sono 39 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.