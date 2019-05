Presentato l’accordo costitutivo dell’ urban center

Agrigento – Presentato ufficialmente l’ accordo costitutivo dell’Urban Center della Città dei templi. La Città e i cittadini avranno un luogo in cui incontrarsi e costruire assieme percorsi di politiche urbane condivise. Da oggi ci sarà un luogo di ascolto e parola in cui Università , Ordini professionali, Sindacati e Associazioni, sotto la guida dell’Amministrazione Comunale, lavoreranno assieme.

Dichiara il sindaco Lillo Firetto: “Come già fatto per le direttive al Prg, oggi si fa un passo avanti in cui la Città, con tutte le sue componenti, entra a far parte dei processi di cambiamento urbani e sociali che attraversano il nostro territorio. Un processo che vede la continua e forte adesione degli operatori cittadini e che si arricchisce di un andamento nuovo in cui fortemente crediamo e a cui prendono parte i soggetti che concorrono a disegnare il volto della città e del territorio. Un’attività di governo orientata verso una logica di squadra tra l’Amministrazione e Istituzioni”.