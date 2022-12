Presentato il videoclip di Bennica “Lu mari e lu ventu”

“Non conoscevo la leggenda dello scoglio “du zitu e da zita”. mi ha affascinato e l’ho narrata nel videoclip della mia canzone “LU MARI E LU VENTU”. E’ l’incipit della presentazione dell’ultimo brano del regista, sceneggiatore ed autore Giuseppe Bennica, nella Sala consiliare del Municipio di Realmonte, alla presenza del sindacoAvv,Sabrina Lattuca, dell’ass.Antonino Fugallo,del consigliere comunale Emanuele Fiorica, dell’attrice Flora Carelli e dello staff dell’artista .

“L’ho sceneggiata– continua Bennica- ambientandola nel 1400, quando Rosalia, ragazza di ricca famiglia si innamora di Giuseppe, il loro amore è osteggiato dal padre che la minaccia di chiuderla in un convento, qualora avesse proseguito gli incontri con il suo amato. I due prendono una forte decisione…… dal monte su cui poggia il faro di Realmonte, si lanciarono in acqua, e, si narra che dopo due mesi, emersero due scogli legati da un lembo di roccia e nelle notti di luna piena i pescatori sentono ancor oggi, un lamento proveniente dagli scogli, attribuito alla povera Rosa. Ringrazio il sindaco Lattuca e l’amministrazione comunale – conclude l’artista- per la disponibilità e l’opportunità che mi è stata offerta”.Al termine dell’incontro, Giuseppe Bennica ha consegnato un ricordo al primo cittadino.

“ Ringrazio l’artista Giuseppe Bennica per aver scelto uno dei paesaggi più suggestivi della costa realmontina e tutti gli attori e lo staff. Il brano si accompagna alla leggenda di Rosa e Giuseppe, che rappresenta uno spaccato della nostra storia, cultura ed identità, a cui siamo profondamente legati. La location scelta rappresenta per noi un ulteriore occasione di promozione del territorio, e dello straordinario sito della Scala dei Turchi. Un ulteriore tassello posto in essere dall’amministrazione comunale– conclude il sindaco – occasione di rilancio e valorizzazione del nostro territorio che pone al centro la bellezza, i valori ed il rispetto dell’ambiente”

Il videoclip è stato girato in suggestive location della provincia di Agrigento, tra Realmonte, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata e Favara, in cui il regista Bennica ha trasformato il set in luoghi d’altri tempi come il “Palazzo Bella “gentilmente concesso per le riprese da Angelo Vaccaro con una meravigliosa troupe: Federico Dalli Cardillo, Antonio Todaro, Grace Quattrocchi, Maria Fiorenza. Sul set, Ilaria Conte (Rosa), Giovanni Geraci (Giuseppe), Flora Carelli (la nutrice), Dino Patti (il padre di Rosa), Marco Cuscio (Marco il bambino), Giuseppe Bennica (papà del bambino) ed il Rolando Quattrocchi (comparsa). La realizzazione si è avvalsa di alcune collaborazioni. I costumi sono stati forniti da Giombattista Novelli, gli studi per il blu screen da Giacomo Bennardo Photographer Art & Design Archiforma e tante altre, tra cui Massimo Cortelli che ha omaggiato la bellissima conchiglia l brano è stato L’arrangiamento del brano è stato curato da Carmelo Gallo, con il controcanto di Denise Lombardo, le scene elaborate da Calogero Sorce e “degranate” da Angelo Jay.