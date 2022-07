Presentato il programma di “Destinazione Agrigento”

Arte, cultura e intrattenimento animeranno l’estate di Agrigento a partire da domenica sera, 31 luglio. Il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi con il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo hanno presentato questa mattina, ad Agrigento, nell’atrio di Palazzo San Domenico, il calendario dell’estate agrigentina 2022. Un programma di manifestazioni ed eventi realizzato con il coinvolgimento di associazioni, enti e organizzazioni del territorio per il mese di agosto e fino al prossimo 18 settembre. A presentare gli appuntamenti il sindaco e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Francesco Miccichè, l’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, l’amministratore della DMO Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa, il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, e una delegazione degli enti e delle associazioni coinvolte. Si inizia domenica sera 31 luglio con lo spettacolo per festeggiare i 100 anni del decano degli attori agrigentini, Nino Bellomo, nel piazzale Caos con la partecipazione di Michele Placido. A condurre la serata sarà Salvo La Rosa. Nel programma la sesta edizione di FestiValle, tornei di calcetto, il Pirandello Stable festival, raduno di barche, animazioni per bambini, concerti, cabaret, la notte dei musei.