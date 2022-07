Lo showman Umberto Smaila arriva alla Terza di San Leone

Lo showman Umberto Smaila arriva ad Agrigento. Dopo le tante esperienze positive come attore in film di successo, compositore, conduttore tv, compositore, musicista e cantante di canzoni che sono entrate nella storia della musica Italiana dagli anni ‘50 ai giorni nostri, arriva con il suo effervescente show alla terza, a San Leone, mercoledì 3 agosto prossimo ore 22.30. Il management è di “The best organization”, l’organizzazione è di DAG eventi. Umberto Smaila interpreterà, come suo solito, decine di motivi di successo, di oggi e di ieri, per far rivivere agli ospiti l’atmosfera degli Smaila’s, celebri locali esclusivi, creando un vortice di musica. Smaila è uno showman italiano capace di intonare lunghi medley con tanti brani che negli anni 80’ e 90’ erano mixati dai vari dj.