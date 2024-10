Presentato stamattina, dal questore Tommaso Palumbo, il nuovo capo di Gabinetto della Questura di Agrigento, il commissario capo Maria Lucia Lombardo che fino a pochi giorni fa ha diretto il Commissariato di Palma di Montechiaro. Presente alla conferenza stampa il neo vicario Carlo Mossuto. La funzionaria della polizia di Stato ha preso il posto del primo dirigente Antonio Squillace che, dopo la promozione, è stato trasferito in altra sede. Il commissario capo Maria Lucia Lombardo ha già un’esperienza pregressa all’ufficio di Gabinetto della Questura di Venezia.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti si è detta consapevole che “sarà una scommessa con una posta molto alta”, ma dicendo che è pronta per la nuova sfida, anche perché Agrigento, fra qualche mese, sarà Capitale italiana della cultura.

“Ho ricoperto questo incarica a Venezia ma è la prima volta che mi sento capo di Gabinetto – ha affermato il commissario capo Lombardo -. Su Palma di Montechiaro la città mi ha dimostrato affetto sincero, venivano a trovarmi i gruppi scout, molte studentesse avevano curiosità sul mio percorso in polizia. Porto dentro di me un’esperienza professionale, ma anche umana di un certo rilievo. Palma porta con se una brutta nomea, ma ho visto nei ragazzi delle scuole superiori una grande voglia di rinascita. Ho visto grinta e voglia di dimostrare che Palma di Montechiaro non è quella che si racconta e i ragazzi hanno voglia di riprendersi il territorio”.