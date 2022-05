Presentato il convegno di studi Pirandelliani

“Le novelle di Pirandello – raccolte” è il tema del 59° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani che è stato presentato, questa mattina, 25 maggio, nel corso di una conferenza stampa, al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento. Il Convegno sarà ospitato dal Centro Congressuale dell’Hotel Saraceno – Isola delle Femmine, a Palermo. Gli oltre 400 professori e studenti provenienti da diverse scuole d’Italia e dall’Estero che soggiorneranno per 5 notti nella struttura, avranno l’occasione di poter apprezzare ugualmente le bellezze della Valle dei Templi e la Casa Natale di Luigi Pirandello con una escursione.Dopo che nei mesi scorsi si era tornato a discutere della possibilità che fosse la città di Agrigento ad ospitare l’evento, era stato poi il profilo social dell’associazione, nel marzo scorso, a chiarire che l’edizione 2022 (che poi in realtà doveva svolgersi nel dicembre 2021), si terrà a Isola delle Femmine, dove era già stato nel 2017, anno in cui iniziò la “peregrinatio” dell’evento.