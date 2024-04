Scatta la prescrizione per quattro persone di Favara coinvolte in un’inchiesta antidroga. Il giudice monocratico del tribunale di Palermo ha disposto il non luogo a procedere per Lorenzo Di Dio, 32 anni; Salvatore Caramanno, 45 anni; Lorenzo Cardile, 40 anni e Giuseppe Matina, 53 anni. La vicenda risale ad oltre 14 anni fa. Il gruppo avrebbe fatto la spola fra Favara e Palermo per rifornirsi di eroina.