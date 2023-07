Il percorso che porta all’adozione di un bambino è senza dubbio complesso e delicato, sia per gli aspiranti genitori che per il nuovo membro della famiglia.

La strada verso l’accoglienza di un bambino in una famiglia adottiva è lungo e complesso: per questo le motivazioni alla base della scelta di adottare, devono essere ben solide nella coppia. Offrire informazioni, consigli e orientamento alle coppie che stanno pensando di adottare un bambino o che hanno già presentato istanza di adozione. Questo, in sintesi, l’obiettivo di un corso di sensibilizzazione e formazione in programma dall’11 al 13 luglio, dalle 15 alle 18.30, nella sede del consultorio familiare della Cittadella della Salute di Agrigento. Saranno oltre quindici le coppie di tutta la provincia a partecipare ad un’attività che, prendendo spunto dalla necessità di reperire informazioni su un argomento particolarmente delicato e complesso, faciliterà i processi orientati a favorire la consapevolezza della scelta e delle problematiche ad essa connesse, l’esplicitazione di dubbi, paure e riflessioni innescando una positiva dinamica di gruppo. Il percorso formativo, completamente gratuito e al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, è organizzato e condotto dalla dottoressa Olga Milano, responsabile del Centro Valutazione Competenze Familiari e Adozioni – Coordinamento delle attività psicologiche e sociali dell’Unità Operativa Consultori Familiari diretta dal dottor Domenico Costa.