L’apprezzamento di Francesco Miccichè nella sua città supera quello di altri sindaci siciliani.

Secondo un recente sondaggio condotto dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi e pubblicato su Il Sole 24 Ore, Francesco Miccichè, sindaco di una città in Sicilia, si posiziona nella metà inferiore della graduatoria dei sindaci italiani. Tuttavia, considerando il contesto specifico della regione, Miccichè ottiene un risultato significativo, superando i suoi colleghi di Palermo e Messina. È importante notare che il sondaggio non includeva Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa a causa della recente tornata elettorale, che rende impossibile valutare in modo accurato il loro grado di gradimento.

Il sondaggio, chiamato Governance Poll 2023, ha coinvolto 87 capoluoghi di provincia italiani e le regioni in cui si svolgono elezioni dirette, ad eccezione del Molise. Le interviste sono state condotte tra maggio e giugno 2023, coinvolgendo un campione di 1.000 soggetti in ogni regione e 600 elettori in ogni comune, suddivisi per genere, età e area di residenza. Il sondaggio ha esaminato l’opinione pubblica sull’attività amministrativa dei sindaci e dei governatori.

Francesco Miccichè, con un tasso di gradimento del 53,5%, occupa la 50ª posizione nella classifica dei sindaci italiani. Sebbene possa sembrare una posizione modesta, va tenuto presente che il confronto riguarda tutti i comuni italiani presi in considerazione dal sondaggio. Tuttavia, nel contesto della Sicilia, Miccichè si piazza davanti ai sindaci di Palermo e Messina, dimostrando di essere apprezzato dalla popolazione della sua città. La sua posizione è superata solo dal sindaco di Enna, che si colloca al 44º posto.

Il sondaggio evidenzia come il gradimento dei sindaci sia strettamente correlato all’attività amministrativa e alle capacità di gestione, indipendentemente dall’appartenenza politica. I due vincitori del Governance Poll 2023, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, appartengono a schieramenti politici diversi dalla maggioranza di governo, dimostrando che le ideologie politiche sono meno rilevanti rispetto all’impegno a favore dell’intera opinione pubblica e degli interessi dei cittadini.

